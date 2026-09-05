Gośćmi Marty Czechowskiej byli:
Maja Nowak (PL2050)
Katarzyna OSOS (KO)
Jerzy Materna (PiS)
Wadim Tyszkiewicz (NP)
Gośćmi Marty Czechowskiej byli:
Maja Nowak (PL2050)
Katarzyna OSOS (KO)
Jerzy Materna (PiS)
Wadim Tyszkiewicz (NP)
Remisem zakończyły się gorzowskie trzecioligowe piłkarskie derby. Na stadionie przy ul. Olimpijskiej grający jako gospodarze piłkarze Stilonu zremisowali z Wartą...
Tegoroczne zbiory zbóż są o 30 procent niższe niż w latach ubiegłych, oceniali wyniki lubuscy rolnicy na dożynkach wojewódzkich we...
Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego niedaleko na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Rzecznik...
Pokazy sportowe, prezentacje gorzowskich klubów i liczne atrakcje dla mieszkańców – tak wyglądało tegoroczne Sportowe Pożegnanie Wakacji w Gorzowie. -...
Czekają nas trudne miesiące. Rosja będzie eskalować wojnę na Ukrainie i dokonywać kolejnych aktów dywersji w Europie - ocenia doktor...
Nad zalewem w Świdnicy trwa IX Winobraniowy Zlot Motocyklowy. Dla uczestników przygotowano koncerty i atrakcje takie jak rzut kaloszem oraz...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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