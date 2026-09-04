Dziczyzna, sery i wędliny – między innymi takie produkty Zielonogórzanie i turyści będą mogli zakupić podczas tegorocznego Winobrania. W miasteczku winiarskim przy ratuszu będzie obecnych 5 lokalnych producentów, którzy będą opowiadać o swoich wyrobach i przeprowadzać degustacje.

Jak mówi Monika Nowicka-Woźniak, dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, producenci będą oferować te smaki, które najbardziej kojarzą się z województwem lubuskim:

– Będziemy obecni przez całe Winobranie – dodaje Monika Nowicka-Woźniak:

Warto dodać, że w tym roku w miasteczku winiarskim zaprezentuje się ponad 40 wystawców.