Ponad 200 uczestników stanęło na starcie Biegu Solidarności. Zwycięzca pokonał trasę w 17 minut.

Dzisiaj w Gorzowie odbyła się 27. edycja Biegu Solidarności, który na stałe wpisał się już w kalendarz sportowych imprez w mieście. Uczestnicy, których było ponad 200, mieli do pokonania 4 km i 600 metrów. Zwycięzcy przebiegnięcie całego dystansu zajęło około 17 minut.

Bieg Solidarności co roku przyciąga rzesze chętnych, a jego celem jest m.in. promowanie pamięci o historii – mówi Waldemar Rusakiewicz, przewodniczący zarządu regionu gorzowskiej Solidarności.

Bieg Solidarności organizowany jest nie tylko w Gorzowie, ale także w innych polskich miastach.