Choć lato jeszcze trwa to niektórzy już się z nim żegnają. Tak jest w Sulechowskim Domu Kultury, który w parku obok placówki przygotował dziś aż cztery różnorodne wydarzenia składające się na „Pożegnanie lata”.

– Chcemy posumować dwa miesiące wakacji, które wypełnialiśmy wydarzeniami kulturalnymi w Sulechowie i poszczególnych sołectwach – mówi Agnieszka Łukaszenko, dyrektorka Sulechowskiego Domu Kultury.

Końcowym akcentem będzie projekcja filmu w kinie plenerowym. Pierwsze z wydarzeń rozpoczyna się o 16.00.