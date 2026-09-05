W Żagańcu w gminie Iłowa powstaje budynek nowej świetlicy wiejskiej. Inwestycja obejmuje budowę obiektu, jego wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół. Koszt zadania to około 800 tysięcy złotych.

Prace finansowane w całości z gminnej kasy są już na ukończeniu. Jak zaznacza burmistrz Paweł Lichtański budynek został już wymalowany wewnątrz. – Pozostało jeszcze umeblowanie pomieszczeń. Pozostaje jeszcze otoczenie przy świetlicy i w październiku zadanie zostanie odebrane – dodaje włodarz gminy:

Sołectwo Żaganiec liczy około 100 mieszkańców.