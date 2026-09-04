Do gorzowskich derbów dojdzie w meczu 7 kolejki spotkań grupy 3 III ligi. W sobotę o godz. 16.00 na stadionie przy ul. Olimpijskiej w Gorzowie Wielkopolskim Stilon, jako gospodarz, zmierzy się z Wartą.

Przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego, ale tym razem nie muszę do niego w jakiś szczególny sposób mobilizować swoich zawodników, mówi trener Stilonu Karol Gliwiński

Kapitan Warty Piotr Majerczyk doskonale pamięta ostatnie ligowe derby, w których jego zespół wygrał 2:0, zaznacza jednak, że od tamtego meczu obie drużyny mocno się zmieniły.