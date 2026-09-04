Gościem Daniela Rutkowskiego jest Władysław Komarnicki, senator KO
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Władysław Komarnicki, senator KO
Koszykarze Wilków Żary Basketball powoli szykują się do nowego sezonu w dolnośląsko-lubuskiej III lidze, który w ich przypadku rozpocznie się...
Gmina Żary podpisała umowę na modernizację dwóch odcinków dróg w Lubanicach i Łukawach. Łączny koszt zadań opiewa na kwotę ponad...
Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto – Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. – zostało tymczasowo aresztowanych na...
Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach oddano do użytku nowy plac zabaw. Inwestycja została sfinansowana w ramach budżetu obywatelskiego....
Marian Klaus z Gorzowem związany był od 1946 roku. Popularność zyskał grając w popularnych gorzowskich lokalach gastronomicznych np. Casablance i...
W Sulęcinie uroczyste powitanie żołnierzy 18. zmiany PKW w Rumunii. Po sześciu miesiącach służby poza granicami kraju powrócili oni do...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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