Marian Klaus z Gorzowem związany był od 1946 roku. Popularność zyskał grając w popularnych gorzowskich lokalach gastronomicznych np. Casablance i Wenecji. W tym roku mija setna rocznica jego urodzin.

Ukończył szkołę muzyczną w Poznaniu w klasie skrzypiec. Strojenia fortepianów uczył się u przedwojennego producenta fortepianów Teodora Bettinga. W Gorzowie grał w orkiestrach kameralnych. Później kierował też własnymi zespołami: Rytm, AB i G7. Za namową Krzysztofa Komedy, Leona Szombary i Józefa Rezlera zaczął komponować głównie muzykę rozrywkową z elementami jazzu, swingu i bossa nowy. Pamięć o ojcu pielęgnuje jego syn Rafał. W Gorzowie jednak, jak na razie brakuje miejsca, w którym dokonania tej wartościowej i barwnej postaci byłyby właściwie upamiętnione.