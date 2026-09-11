Już po raz trzeci gościliśmy w Zielonej Górze najlepszych polskich reportażystów radiowych.

Pielęgnując pamięć po naszej nieodżałowanej koleżance, reportażystce Polskiego Radia Irenie Linkiewicz, w roku 2024 postanowiliśmy zorganizować pierwszy ogólnopolski Konkurs dziennikarski nawiązujący do jej reportażowej spuścizny. W centrum uwagi prac Ireny Linkiewicz zawsze pozostawał człowiek wraz z przestrzenią, którą tworzyła i przekształcała. Jej twórczość dla wielu pokoleń słuchaczy stała się symbolem tego, co w publicznym radiu najlepsze – warsztatowej rzetelności i emocjonalnej wrażliwości.

39 prac nadesłanych na trzecią edycję konkursu przez reportażystów z prawie wszystkich rozgłośni Polskiego Radia były ocenianych przez wybitnych polskich reportażystów: Janiną Jankowską, Irenę Piłatowską, Annę Sekudewicz, Jana Smyka i Cezarego Galka. Do ścisłego finału komisja nominowała 11-cie najlepszych.

We wtorek na rodzinnej winnicy Stara Winna Góra w Górzykowie podczas uroczystej Gali ogłosiliśmy werdykt a nasi patroni, sponsor i członkowie jury wręczyli nagrody i dyplomy. W III Ogólnopolskim Konkursie Na Reportaż Radiowy im. Ireny Linkiewicz pierwszą nagrodę dostała DOROTA JAŚKIEWICZ-ŁEBEK ze Studia Reportażu Polskiego Radia za reportaż „Ta Panna Krysia i tamten czas , a nagrodę specjalną AGNIESZKA DOBOSIEWICZ z Radia Zachód za reportaż „Maratończyk”. Wieczór uświetnił występ nowosolanina Krzysztofa Kiliańskiego.

Tego samego dnia do południa w studiu koncertowym Radia Zachód odbyliśmy już po raz drugi dziennikarską sesją z udziałem nominowanych i członków jury zat. „Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego” podczas której wspominaliśmy patronkę konkursu Irenę Linkiewicz a członkowie jury dzielili się z reportażystami swoja wiedza i wspomnieniami.