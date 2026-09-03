Trwa przerwa technologiczna na basenie CRS. Na miejscu sprawdzany jest stan techniczny atrakcji, trwa również wymiana złączeń i dezynfekcja niecek.

Przypomnijmy – wewnątrz obiektu znajduje się m.in. basen o długości 25 metrów, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych oraz strefa hydromasażu. Po przerwie technologicznej dostępne będą również kabiny prysznicowe, które zostały już zamontowane w szatniach.

O przebiegu prac mówi Dariusz Stemplewski, rzecznik prasowy MOSiR:

– Woda, która trafi do basenu przejdzie odpowiednie badania – zapewnia Dariusz Stemplewski:

Ponowne otwarcie basenu zaplanowano na 18 września.