We Wschowie odbyły się obchody 87. rocznicy wypadu na niemieckie miasto Fraustadt. Akcja zbrojna żołnierzy Wojska Polskiego stacjonujących w Lesznie miała miejsce 2 września 1939 roku. Działania wypadowe w okolicach ówczesnej Wschowy miały na celu zajęcie strażnicy w Dębowej Łęce i artyleryjskie ostrzelanie miasta. – Akcja miała poważne znaczenie emocjonalne i propagandowe dla Polaków, ale bez większego znaczenia militarnego – mówi Damian Małecki, prezes Stowarzyszenia Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie.

Dziś żołnierze z leszczyńskiego garnizonu, podobnie jak w 1939 roku, przyszli do Wschowy, gdzie zorganizowali piknik z wojskową grochówką.