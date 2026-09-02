Jest decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie. Decyzja ta jest ujęta w policyjnej ewidencji kierowców – poinformowała rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.

Dwa tygodnie temu liczba punktów karnych na koncie posła Mejzy przekroczyła dozwolone 24. Stało się to po tym, jak Inspekcja Transportu Drogowego wprowadziła do systemu kolejne punkty.

25 czerwca KWP w Gorzowie Wlkp. skierowała do prezydenta Zielonej Góry, w której mieszka poseł, wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do jazdy. Wówczas wszczęto postępowanie ws. zatrzymania prawa jazdy oraz skierowania Mejzy na ponowne sprawdzenie kwalifikacji i wymagane badania.

– W konsekwencji tego postepowania (…) prezydent Zielonej Góry wydał decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy posłowi Łukaszowi Mejzie, która zaczęła obowiązywać 31 sierpnia. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest w policyjnym systemie (Centrala Ewidencja Kierowców – PAP) – powiedziała Gałecka.

Dodała, że poseł ma na swoim koncie w tymże systemie 63 punkty; najwięcej za przekroczenia prędkości wykryte przez fotoradary ITD. Wskazała przy tym, że sparwy dot. niektórych wykroczeń toczą się w sądzie i po ich prawomocnym rozstrzygnięciu kolejne punkty mogą trafić na konto posła.

Rzecznik MSWiA przekazała, że poseł nie może prowadzić samochodu, gdyż ma zatrzymane prawo jazdy i gdyby to zrobił, policja na mocy art. 94 (prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień) Kodeksu wykroczeń skieruje wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. By ponownie nabyć uprawniania Mejza musi przejść całą procedurę związana z kursem na prawo jazdy i wymaganymi badaniami.