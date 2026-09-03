Informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych trafiły dziś do kilku zielonogórskich instytucji. Policja mówi o tak zwanych zgłoszeniach kaskadowych.

– Sprawdziliśmy wszystkie wskazane budynki – podkreśla podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendanta Miejskiej Policji w Zielonej Górze:

Na miejsce kierowano pirotechników z psami wyszkolonymi do wykrywania materiałów wybuchowych. Żadnego z zagrożeń nie potwierdzono:

W jednym przypadku zarządzono dziś ewakuację w Urzędzie Skarbowym przy ulicy Pieniężnego. Po sprawdzeniu budynku pracownicy wrócili do pracy.