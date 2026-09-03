Żołnierze Czarnej Dywizji po raz kolejny włączyli się do akcji zbiórki krwi. Przy Skwerze Czołgisty obok żagańskich koszar stanął krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Chętnych na honorową donację nie brakowało.

11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej cyklicznie angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa. Jak podkreśla podpułkownik Adam Koronkiewicz koordynator oddział klubu HDK Legion najbardziej poszukiwana jest krew 0Rh(-) oraz ARh(-). – Naszym zadaniem jest pomoc potrzebującym – zaznacza oficer:

– Każdy z nas przyszedł tu dobrowolnie, aby pomagać. Trzeba się jednak do tego przygotować – mówi oddająca krew podpułkownik Agnieszka Kowal-Rohde szef wydziału współpracy cywilno-wojskowej:

Dodajmy, że akcja krwiodawstwa w Żaganiu jest jednym z z akcentów rozpoczynającego się święta Czarnej Dywizji.