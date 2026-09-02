W dzisiejszym programie poruszamy temat, który wstrząsnął polskim środowiskiem jeździeckim. Sędzia Polskiego Związku Jeździeckiego została oficjalnie zawieszona w prawach członka po tym, jak w sieci opublikowano drastyczne nagrania z monitoringu. Widać na nich, jak kobieta bije i kopie konie w stajni.

Gdzie leży granica między dyscypliną a okrucieństwem? Jak reagować, gdy przemoc dotyka zwierząt ze strony osób, które powinny stać na straży ich dobrostanu?

O systemowych problemach, psychice skrzywdzonych zwierząt oraz konsekwencjach takich zachowań porozmawiamy z naszym gościem — Scarlett Szyłogalis, założycielką i szefową Schroniska dla Koni Tara, która od lat walczy o poprawę losu koni w Polsce.

W audycji lek.wet Szymon Bałek i los ras psów uznane za agresywne.

Porady behawioralne Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk w cyklu ” Co w kocie piszczy”?

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po godzinie 20.05