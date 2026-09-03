Gorzowskie kamienice odzyskują swój historyczny charakter.

W ciągu ostatnich trzech lat zmodernizowano 27 budynków, a w kolejnych 11 nadal trwają prace. Remonty obejmują zarówno miejskie kamienice, jak i budynki zarządzane przez wspólnoty czy prywatnych właścicieli.

Prace prowadzone są m.in. przy ulicach Grobla, Kwiatowej, Lipowej, Poznańskiej, Sikorskiego, Spokojnej, Śląskiej i Wawrzyniaka. Na 2027 rok zaplanowano modernizację kolejnych obiektów, między innymi przy Grobli, Koniawskiej, Lipowej i Poznańskiej.

Największym przedsięwzięciem jest termomodernizacja 15 kamienic. Inwestycja warta jest 12 mln zł, z czego 10 mln zł stanowi unijne dofinansowanie. Prace obejmują m.in. odnowienie elewacji, ocieplenie ścian i stropów, wymianę okien i drzwi oraz izolację fundamentów.

Miasto wspiera również wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli zabytkowych nieruchomości, udzielając dotacji na remonty. Dzięki temu w ostatnich latach odnowiono sześć kamienic, a w siedmiu kolejnych prace jeszcze trwają.