Jutrzejszego wieczora uroczystym capstrzykiem rozpocznie się coroczne święto 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Przez dwa dni zaplanowano kilka wydarzeń, na które wojsko zaprasza mieszkańców.

Obchody poprzedzi msza święta w Kościele Garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego.

Jak zaznacza major Artur Pinkowski z dowództwa Czarnej Dywizji będzie to czas podsumowania roku służby żołnierzy.

– Zapraszamy mieszkańców, sympatyków wojska do udziału w tych wydarzeniach. Oprócz części oficjalnych nie zabraknie atrakcji – dodaje oficer:

Jutrzejszy capstrzyk przy Skwerze Czołgisty imienia generała broni Waldemara Skrzypczaka rozpocznie się o godzinie 20.00.