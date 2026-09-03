Odłóż telefon i bezpiecznie wejdź na przejście – to główne przesłanie rysunków, które powstały przy przejściach dla pieszych w Zielonej Górze. Grafika przedstawia smartfona znajdującego się w czerwonym obramowaniu.

Wszystko po to, aby zwiększyć świadomość mieszkańców i uniknąć kolejnych potrąceń. Rysunki pojawiły się w trzech miejscach – obok galerii przy ul. Wrocławskiej, w pobliżu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Batorego oraz na os. Pomorskim, gdzie kilka lat temu doszło do tragicznego wypadku z udziałem nastolatki.

– Warto żyć bezpiecznie – podkreśla Radosław Hałuszczak, pomysłodawca projektu:

Zdaniem Zielonogórzan, dodatkowe oznakowanie zwiększy bezpieczeństwo w mieście:

Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Niewykluczone, że w przyszłości podobne znaki znajdą się również przy innych przejściach dla pieszych w Zielonej Górze.