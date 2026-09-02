Wieża obserwacyjna nad Odrą w Górzycy została zdemontowana. Przez wiele lat drewniana konstrukcja służyła żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza. Ostatnio jednak nie była używana, a jej stan techniczny pogarszał się. Co więcej, pojawił się problem ze znalezieniem jej obecnego właściciela.

– Ponieważ na zamkniety obiekt nadal wchodzili chętni, co stało się już niebezpieczne, więc wieżę zdemontowano – mówi Tomasz Supienko, wójt Górzycy.

Wieża była nierozerwalnie związana z dawną strażnicą Wojsk Ochrony Pogranicza. Przez dziesięciolecia, od lat 50. XX wieku, ten odcinek Odry był intensywnie patrolowany, a sama wieża służyła żołnierzom do obserwacji terenu przygranicznego i rzeki.