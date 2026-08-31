Narodowe czytanie „Dziadów” Adama Mickiewicza czy spotkania z lokalnymi pisarzami – to tylko niektóre z atrakcji, które jesienią odbędą się w bibliotece Norwida. Placówka przedstawiła harmonogram jesiennych wydarzeń.

W tym roku obchodzimy 205. rocznicę urodzin Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji biblioteka zaplanowała spotkania poświęcone pisarzowi oraz twórczości Stanisława Grochowiaka. Wydarzenia odbędą się od 18 do 25 września – mówi Andrzej Buck, dyrektor biblioteki wojewódzkiej:

Żaneta Cierach, zastępca dyrektora w bibliotece Norwida informuje, że od września wznowione zostaną spotkania w ramach „Czwartków lubuskich”:

Tradycyjnie w okresie Winobrania, mieszkańcy będą mogli odwiedzić kiermasz książek. O szczegółach Mikołaj Borej, specjalista ds. promocji w bibliotece Norwida:

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej biblioteki Norwida.