Policja szuka 56-letniego Witolda Płóciennika. Ostatnio widziano go nad jeziorem Lubiąż.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie prowadzą poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika, który zaginął w rejonie jeziora Lubiąż w Lubniewicach.

Mężczyzna ma około 185 cm wzrostu, krępą sylwetkę, siwą brodę i jest łysy. W chwili zaginięcia miał na sobie niebieskie krótkie spodenki, długie ciemne skarpety z jasnym wzorem oraz ciemnozielony plecak w kolorze moro.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca pobytu mężczyzny, o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerami 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.