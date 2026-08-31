Do 11 września można składać wnioski do drugiej edycji Nowosolskiego Budżetu Obywatelskiego. Władze miasta przeznaczyły na ten cel pół miliona złotych. Są dwie kategorie zadań o charakterze inwestycyjnym i zazielenienia miasta. – Wnioski można składać przez specjalną platformę internetową – mówi Tomasz Czerwoniak z Urzędu Miasta w Nowej Soli.

W środę, 2 września o siedemnastej, w Centrum Aktywności Społecznej odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, którzy mają pewne wątpliwości dotyczące składania wniosków.