38-letni motocyklista zginał w sobotę w nocy w Mironicach. Do wypadku doszło przed godziną 23 na łuku drogi. Motocyklista, mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w słup.

Było to pierwsze w te wakacje zdarzenie drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Szczegóły wypadku są ustalane.

Gorzowska policja informuje, że w ostatni weekend wakacji jest dla niej bardzo pracowity. Na terenie miasta obecne były liczne patrole umundurowane, a także służby kryminalne. Szczególną uwagę zwrócono na kierujących autami.

W sobotę w nocy na ulicy Myśliborskiej zatrzymano dwóch kierowców, którzy mieli w organizmie ponad pól promila i będą odpowiadać za przestępstwo. Funkcjonariusze drogówki skupili się także na stanie technicznym aut, w tym niezgodne z przepisami przeróbki. W przypadku ujawnienia uchybień, dowody rejestracyjne pojazdów były zatrzymywane. W sobotę było siedem takich sytuacji. Policjanci w nieoznakowanych radiowozach kontrolowali także prędkość kierujących. Jeden z motocyklistów tak się spieszył na ulicy Górczyńskiej, że stracił w sobotnią noc prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.