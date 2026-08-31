Śledztwo w sprawie pożaru hali przy Targowej umorzone- informuje Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

Do pożaru doszło 24 maja w hali nr 3 , w której funkcjonował park trampolin. W toku postępowania ustalono, że przyczyną zdarzenia było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej. Opinię tę potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, który wykluczył udział ludzi i umyślne działanie osób trzecich.

Z opinii biegłego wynika, że czas jaki upłynął od momentu wyjścia z hali ostatniego pracownika do zauważenia pierwszych oznak pożaru tj. ok. 8 godzin pozwala na wykluczenie ewentualnego zaprószenia ognia i przyczynienia się pracowników do zaistnienia pożaru- czytamy w komunikacie prokuratury.

Poza tym stwierdzono, że wszelkie połączenia przewodów elektrycznych będące pod napięciem, mimo prawidłowego stanu i ich konserwacji mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się.

W toku śledztwa stwierdzono także m.in., że najemca lokalu rzetelnie wypełniał obowiązki w zakresie przeglądów technicznych instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego.Pożar hali zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach, jednak ze względu na porę zdarzenia (wczesne godziny poranne) nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.