Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze ekspresowej S3 w rejonie miejscowości Głazów, na odcinku między węzłami Myślibórz i Pyrzyce w kierunku Szczecina

Jak wynika z komunikatu GDDKiA, samochód ciężarowy potrącił w tym miejscu pieszego. Mężczyzna zginął na miejscu. W kierunku północnym S-3 jest teraz zablokowana.

Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Z węzła Myślibórz należy kierować się drogami DW119 i DW122 do węzła Pyrzyce. Na węźle Myślibórz już teraz utworzył się korek, który można ominąć jadać od Gorzowa „starą trójką” lub drogą nr 151 przez Kłodawę i Barlinek.

Utrudnienia na trasie S-3 mogą potrwać do około 18:00.