We Wschowie odbędą się obchody 87. rocznicy wypadu na niemieckie miasto Fraustadt. Akcja zbrojna żołnierzy Wojska Polskiego stacjonujących w Lesznie miała miejsce 2 września 1939 roku. Działania wypadowe w okolicach ówczesnej Wschowy miały na celu zajęcie strażnicy w Dębowej Łęce i artyleryjskie ostrzelanie miasta. Akcja miała poważne znaczenie emocjonalne i propagandowe dla Polaków, ale bez większego znaczenia militarnego. – Chcemy w najbliższą środę uczcić to ważne dla Polaków wydarzenie – powiedział Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce.

Początek środowej uroczystości przy pomniku na ulicy Daszyńskiego o 14.30. Pół godziny później na wschowskim rynku rozpocznie się piknik wojskowy.