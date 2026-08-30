Dwieście lat historii zielonogórskich win musujących przypomni wystawa, która zostanie otwarta w piątek, 4 września w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Znajdą się na niej m.in. fotografie, pocztówki, dokumenty, albumy z etykietami oraz pamiątki po dawnych wytwórniach.

– Historia zielonogórskich win musujących sięga 1826 roku – przypomina dr Arkadiusz Cincio, jeden z kuratorów wystawy:

Jak dodaje Cincio, dziś w regionie lubuskim możemy mówić o odrodzeniu się produkcji win musujących:

Wernisaż odbędzie się w piątek, 4 września, o godzinie 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Po otwarciu, o godzinie 18.00, zaplanowano wykład dra Piotra Nagórki „Wina musujące – Geografia i historia. Śladami pionierów i naśladowców”.