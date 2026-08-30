Przy żagańskich koszarach można oglądać zdjęcia ukazujące współpracę polsko-amerykańskich wojsk. Wystawa pod nazwą „Wspólna Służba Ramię w Ramię” przygotowana jest przez Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Wystawa umieszczona jest na ogrodzeniu kompleksu koszarowego, dzięki czemu jest dostępna dla żołnierzy, jak i mieszkańców miasta. Jak mówi porucznik Marcin Sawicki z 34 Brygady Kawalerii Pancernej ta współpraca jest także widoczna na co dzień:

Mariusz Sybilski zaznacza, że wystawa prezentowana była już w kilku lokalizacjach. – Po Żaganiu będzie ona także dostępna w Poznaniu – dodaje kierownik zespołu edukacji i tradycji warszawskiego centrum:

Ekspozycja dostępna będzie w Żaganiu do połowy września.