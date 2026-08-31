Gościem Krzysztofa Baługa jest Bogusław Motowidełko Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność
Gościem Krzysztofa Baługa jest Bogusław Motowidełko Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Janusz Hwozdyk, historyk i nauczyciel https://youtu.be/l7hp7wWqvv4
Rondo 800-lecia w Żaganiu zmienia oblicze. Dotychczas porośnięta trawą wysepka będzie kwitnącą rabatą. Zainstalowano już nawodnienie, posadzone zostały pierwsze rośliny....
Mieszkańcy Zajączka w gminie Trzebiel mogą korzystać z nowej siłowni plenerowej, a najmłodsi z tyrolki. Urządzenia zamontowano przy świetlicy wiejskiej....
Ze względu na zły stan techniczny zamknięta została wieża widokowa w Chyrzynie, przy siedzibie Parku Narodowego ujście Warty. Opinie fachowców...
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Budynki Zespołu Szkół w Grabiku przejdą modernizację. Placówka wykorzystuje tę inwestycję i na jednej ze ścian głównego gmachu powstanie mural...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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