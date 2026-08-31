Ze względu na zły stan techniczny zamknięta została wieża widokowa w Chyrzynie, przy siedzibie Parku Narodowego ujście Warty. Opinie fachowców były zgodne – wieża nie spełnia rygorystycznych norm bezpieczeństwa.

– Planujemy remont tej atrakcyjnej platformy, a za utrudnienia przepraszamy – mówi Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora Parku.

Turyści mogą nadal bez przeszkód korzystać z innych wież na terenie Parku. Są to wieża widokowa Czarnowska Górka, Olszynki, wieża przy Żółtej Drodze, przy ścieżce spacerowej Torfianka, platforma widokowa Betonka oraz czatownia obserwacyjna na pomoście pływającym Olszynki.