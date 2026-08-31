Koleżanki i Koledzy, Reportażystki i Reportażyści

W imieniu red. naczelnego Radia Zachód S.A Michała Iwanowskiego i członków Jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz, Jana Smyka i moim własnym, jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i udział w pierwszym etapie konkursu. Jego pokłosie będzie dostępne na niniejszej stronie konkursowej po zakończeniu projektu. Przewidujemy kontynuację prezentacji wyróżnionych i nagrodzonych audycji wraz z wywiadami z ich twórcami, ciąg dalszy „Subiektywnej historii polskiego reportażu radiowego” oraz audycje z przebiegu finału i relacje telewizyjne.

Tymczasem z niecierpliwością czekamy na przyjazd nominowanych do Zielonej Góry. W ramach trzeciej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA REPORTAŻ RADIOWY im. Ireny Linkiewicz „PO PROSTU CZŁOWIEK ”przygotowaliśmy bogaty program pracy dziennikarskiej i winobraniowe atrakcje.

Galę konkursu uświetni występ Krzysztofa Kiliańskiego, który pochodzi z naszego regionu. Nowością będzie też kolacja powitalna w Zielonogórskiej Palmiarni wydana przez Prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.

Oto szczegółowy program pobytu naszych gości:

7.09.2026 (poniedziałek)

Do 17.00 Przyjazd i zakwaterowanie

17.40 Spotkanie organizacyjne w hotelu, wyjście do Palmiarni

18.00 Zielonogórska Palmiarnia – kolacja powitalna wydana przez Prezydenta Zielonej

Góry Marcina Pabierowskiego

20.00 „Hej winobranie…” spacer historyczny z przewodnikiem zakończony w

piwnicy winiarskiej Försterów przy ul. Jedności 3 w Zielonej – gospodarz Fundacja

Tłocznia

21.00 Powrót do hotelu w grupie, albo atrakcje wyobraźniowe do indywidualnego wyboru

i udziału

8.09.2026 (wtorek)

Studio koncertowe Radia Zachód – sesja dziennikarska z udziałem

nominowanych i członków jury (wszystkie panele rejestrowane do późniejszej

emisji antenowej i archiwizacji na internetowej stronie konkursowej oraz

podcastach)

10.00 Prezentacja reportażu „Majtki Pana radnego” Ireny Linkiewicz.

Dyskusja wspomnieniowa z udziałem osób, które znały patronkę

i nominowanych – moderacja Cezary Galek

10.55 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Studio Reportażu i

Dokumentu Polskiego Radia” cz. II- prezentacja Irena Piłatowska

11.50 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Jesteśmy reportażową

Rodziną – cz. II”- prezentacja Jan Smyk twórca „Leksykonu Polskiego Reportażu

Radiowego”

12.45 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Mikrofon na styropianie”-

prezentacja na podstawie własnych wspomnień Janina Jankowska

13.40 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Reportażysta z

paszportem, czyli o naszych reportażowych sukcesach w konkursach

międzynarodowych – cz. II”- moderacja Anna Sekudewicz

15.00 Obiad

15.30 Czas wolny

17.00 Wyjazd autobusu z hoteli na rodzinną winnicę „Stara Winna Góra” do

Górzykowa nad Odrą

17.30 Powitanie i prezentacja winnicy

18.30- 21.00 Winny Dworek

Uroczysta Gala, rozdanie nagród, koncert, kolacja i z udziałem

nominowanych reportażystów, szefów stacji radiowych, sponsora,

partnerów, patronów, honorowych gości, dziennikarzy Radia Zachód

wg. osobnego scenariusza

9.09.2026 (Środa)

Do 9.30 Śniadanie

9.30 „Nagrodzeni i wyróżnieni” – dyskusja o przebiegu lonkursu

z członkami Jury, moderacja Cezary Galek

Nagranie wywiadów audio i video z laureatami i jurorami konkursu

11.00 Wyjazd uczestników

Zapraszamy nominowanych a za rok…kto wie 😉

Cezary Galek

sekretarz Jury, organizator