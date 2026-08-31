Koleżanki i Koledzy, Reportażystki i Reportażyści
W imieniu red. naczelnego Radia Zachód S.A Michała Iwanowskiego i członków Jury: Janiny Jankowskiej, Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz, Jana Smyka i moim własnym, jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i udział w pierwszym etapie konkursu. Jego pokłosie będzie dostępne na niniejszej stronie konkursowej po zakończeniu projektu. Przewidujemy kontynuację prezentacji wyróżnionych i nagrodzonych audycji wraz z wywiadami z ich twórcami, ciąg dalszy „Subiektywnej historii polskiego reportażu radiowego” oraz audycje z przebiegu finału i relacje telewizyjne.
Tymczasem z niecierpliwością czekamy na przyjazd nominowanych do Zielonej Góry. W ramach trzeciej edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA REPORTAŻ RADIOWY im. Ireny Linkiewicz „PO PROSTU CZŁOWIEK ”przygotowaliśmy bogaty program pracy dziennikarskiej i winobraniowe atrakcje.
Galę konkursu uświetni występ Krzysztofa Kiliańskiego, który pochodzi z naszego regionu. Nowością będzie też kolacja powitalna w Zielonogórskiej Palmiarni wydana przez Prezydenta Zielonej Góry Marcina Pabierowskiego.
Oto szczegółowy program pobytu naszych gości:
7.09.2026 (poniedziałek)
Do 17.00 Przyjazd i zakwaterowanie
17.40 Spotkanie organizacyjne w hotelu, wyjście do Palmiarni
18.00 Zielonogórska Palmiarnia – kolacja powitalna wydana przez Prezydenta Zielonej
Góry Marcina Pabierowskiego
20.00 „Hej winobranie…” spacer historyczny z przewodnikiem zakończony w
piwnicy winiarskiej Försterów przy ul. Jedności 3 w Zielonej – gospodarz Fundacja
Tłocznia
21.00 Powrót do hotelu w grupie, albo atrakcje wyobraźniowe do indywidualnego wyboru
i udziału
8.09.2026 (wtorek)
Studio koncertowe Radia Zachód – sesja dziennikarska z udziałem
nominowanych i członków jury (wszystkie panele rejestrowane do późniejszej
emisji antenowej i archiwizacji na internetowej stronie konkursowej oraz
podcastach)
10.00 Prezentacja reportażu „Majtki Pana radnego” Ireny Linkiewicz.
Dyskusja wspomnieniowa z udziałem osób, które znały patronkę
i nominowanych – moderacja Cezary Galek
10.55 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Studio Reportażu i
Dokumentu Polskiego Radia” cz. II- prezentacja Irena Piłatowska
11.50 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Jesteśmy reportażową
Rodziną – cz. II”- prezentacja Jan Smyk twórca „Leksykonu Polskiego Reportażu
Radiowego”
12.45 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Mikrofon na styropianie”-
prezentacja na podstawie własnych wspomnień Janina Jankowska
13.40 Subiektywna historia polskiego reportażu radiowego- „Reportażysta z
paszportem, czyli o naszych reportażowych sukcesach w konkursach
międzynarodowych – cz. II”- moderacja Anna Sekudewicz
15.00 Obiad
15.30 Czas wolny
17.00 Wyjazd autobusu z hoteli na rodzinną winnicę „Stara Winna Góra” do
Górzykowa nad Odrą
17.30 Powitanie i prezentacja winnicy
18.30- 21.00 Winny Dworek
Uroczysta Gala, rozdanie nagród, koncert, kolacja i z udziałem
nominowanych reportażystów, szefów stacji radiowych, sponsora,
partnerów, patronów, honorowych gości, dziennikarzy Radia Zachód
wg. osobnego scenariusza
9.09.2026 (Środa)
Do 9.30 Śniadanie
9.30 „Nagrodzeni i wyróżnieni” – dyskusja o przebiegu lonkursu
z członkami Jury, moderacja Cezary Galek
Nagranie wywiadów audio i video z laureatami i jurorami konkursu
11.00 Wyjazd uczestników
Zapraszamy nominowanych a za rok…kto wie 😉
Cezary Galek
sekretarz Jury, organizator