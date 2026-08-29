Żary gościły dziś ogólnopolski mityng lekkoatletyczny – Agros Cup. Wzięli w nim udział młodzi lekkoatleci z regionu – ale także goście z innych województw.

Zawodnicy rywalizowali w biegach, skokach wzwyż i w dal, pchnięciu kulą oraz w rzucie dyskiem i oszczepem. Poniżej przedstawiamy wyniki wybranych konkurencji:

Skok w dal mężczyzn w kategorii open:

I miejsce: Mateusz Lewandowski (MLKS Agros Żary) – 6,16 m

II miejsce: Kacper Zefirian (MKS Bolesłavia Bolesławiec) – 5,92 m

III miejsce: Błażej Czajkowski (UKS Ares Nowa Sól) – 5,43 m

Rzut dyskiem mężczyzn w kategorii open:

I miejsce: Dylan Karczewski (ULKS Uczniak Szprotawa) – 49,74 m

II miejsce: Bartosz Lewkowicz (ULKS Uczniak Szprotawa) – 45,53 m

III miejsce: Krzysztof Kościelniak (ZLKL Zielona Góra) – 37,86 m

Bieg na 600 metrów U16 mężczyzn:

I miejsce: Szymon Broniarski (AZS-AWF Gorzów) – 1:28.74 min

II miejsce: Szymon Chybowski (AZS-AWF Gorzów) – 1:34.24 min

III miejsce: Maksymilian Cehańczuk (MLKS Agros Żary) – 1:40.00 min

Bieg na 1000 metrów mężczyzn:

I miejsce: Bartłomiej Strzygocki (MLKS Agros Żary) – 2:39.90 min

II miejsce: Nikodem Kotwicki (ULKS Uczniak Szprotawa) – 2:47.24 min

III miejsce: Filip Rewaj (MLKS Agros Żary) – 2:47.95 min

Wieloskok U16 kobiet:

I miejsce: Lena Koryzma (ZLKL Zielona Góra) – 10,08 pkt

II miejsce: Aleksandra Uchman (MLKS Agros Żary) – 9,71 pkt

III miejsce: Laila Lechwar (MKS Piast Głogów) – 9,34 pkt

Skok wzwyż U16 kobiet:

I miejsce: Laila Lechwar (MKS Piast Głogów) – 1,61 m

II miejsce: Lena Koryzma (ZLKL Zielona Góra) – 1,45 m

III miejsce: Emila Szarowar (UKS Ares Nowa Sól) – 1,40 m