Żary gościły dziś ogólnopolski mityng lekkoatletyczny – Agros Cup. Wzięli w nim udział młodzi lekkoatleci z regionu – ale także goście z innych województw.
Zawodnicy rywalizowali w biegach, skokach wzwyż i w dal, pchnięciu kulą oraz w rzucie dyskiem i oszczepem. Poniżej przedstawiamy wyniki wybranych konkurencji:
Skok w dal mężczyzn w kategorii open:
I miejsce: Mateusz Lewandowski (MLKS Agros Żary) – 6,16 m
II miejsce: Kacper Zefirian (MKS Bolesłavia Bolesławiec) – 5,92 m
III miejsce: Błażej Czajkowski (UKS Ares Nowa Sól) – 5,43 m
Rzut dyskiem mężczyzn w kategorii open:
I miejsce: Dylan Karczewski (ULKS Uczniak Szprotawa) – 49,74 m
II miejsce: Bartosz Lewkowicz (ULKS Uczniak Szprotawa) – 45,53 m
III miejsce: Krzysztof Kościelniak (ZLKL Zielona Góra) – 37,86 m
Bieg na 600 metrów U16 mężczyzn:
I miejsce: Szymon Broniarski (AZS-AWF Gorzów) – 1:28.74 min
II miejsce: Szymon Chybowski (AZS-AWF Gorzów) – 1:34.24 min
III miejsce: Maksymilian Cehańczuk (MLKS Agros Żary) – 1:40.00 min
Bieg na 1000 metrów mężczyzn:
I miejsce: Bartłomiej Strzygocki (MLKS Agros Żary) – 2:39.90 min
II miejsce: Nikodem Kotwicki (ULKS Uczniak Szprotawa) – 2:47.24 min
III miejsce: Filip Rewaj (MLKS Agros Żary) – 2:47.95 min
Wieloskok U16 kobiet:
I miejsce: Lena Koryzma (ZLKL Zielona Góra) – 10,08 pkt
II miejsce: Aleksandra Uchman (MLKS Agros Żary) – 9,71 pkt
III miejsce: Laila Lechwar (MKS Piast Głogów) – 9,34 pkt
Skok wzwyż U16 kobiet:
I miejsce: Laila Lechwar (MKS Piast Głogów) – 1,61 m
II miejsce: Lena Koryzma (ZLKL Zielona Góra) – 1,45 m
III miejsce: Emila Szarowar (UKS Ares Nowa Sól) – 1,40 m