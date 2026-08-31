Podwyżek i powiązania ich ze średnia płacą w gospodarce domagają się nauczyciele i pracownicy oświaty. Przed kancelarią premiera w Warszawie rozpoczyna się protest Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Są tam też związkowcy z województwa podlaskiego – mówi wiceprezes białostockiego oddziału ZNP Karol Urbański:

Nauczyciele zarzucają rządowi niedotrzymanie obietnic, w tym deklaracji o przyspieszeniu prac nad obywatelskim projektem płacowym. Projekt „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” – mimo poparcia ćwierć miliona obywateli – od lat pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Na 2027 rok rząd proponuje trzyprocentowe podwyżki w budżetówce.