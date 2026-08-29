Piłkarze Warty Gorzów przegrali u siebie z rezerwami ekstraklasowego Zagłębia Lubin w 6. kolejce 3 grupy III ligi.

Warta na początku meczu nie wykorzystała dwóch bardzo dobrych sytuacji do zdobycia gola a od 35. minuty przegrywała 0:1, po tym jak kontratak gości sfinalizował Paweł Kosmalski.

Na początku drugiej połowy Alan Dziuniak miał znów sporą szansę na zdobycie gola, ale fantastyczną interwencją popisał się ekstraklasowy bramkarz Zagłębia II Dominik Hładun. W 66. minucie wynik ustalił Dawid Nowogoński: