„To wydarzenia, które dawały odwagę i nadzieję” – tak porozumienia sierpniowe wspomina premier Donald Tusk.

46 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, zostało podpisane porozumienie gdańskie. Było to jedno z czterech porozumień sierpniowych, które stały się symbolem odrodzenia społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Premier Donald Tusk mówił przed Stocznią Gdańską, że była to lekcja dla całego społeczeństwa:

Zawarcie porozumień zakończyło dwumiesięczną falę strajków w całej Polsce. Komunistyczne władze zgodziły się między innymi na utworzenie niezależnych i samorządnych związków zawodowych, prawo do strajku, budowę pomnika ofiar grudnia 1970 roku, transmisje niedzielnych mszy świętych w Polskim Radiu i ograniczenie cenzury.

Podpisanie porozumień zapoczątkowało także proces upadku komunizmu w naszym kraju i pośrednio zmiany ustrojowe w innych europejskich państwach bloku komunistycznego.

W 2005 roku Sejm ustanowił 31 sierpnia świętem państwowym. Jest to Dzień Solidarności i Wolności.