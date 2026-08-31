W dzisiejszym wydaniu „Planu B” rozmawiamy o różnych wymiarach bezpieczeństwa. Gościem programu będzie szef klubu strzeleckiego, z którym porozmawiamy m.in. o tym, kto i dlaczego decyduje się na pozwolenie na broń, jak wygląda procedura i ile to kosztuje.

Będziemy też na Krajowym Treningu Bezpieczeństwa, sprawdzając, jak w praktyce wygląda przygotowanie na sytuacje kryzysowe. Powiemy również, jak sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione podczas ostatniego incydentu oraz co zrobić, jeśli okaże się, że znaleźliśmy się wśród osób poszkodowanych.

Zaprasza Krzysztof Matusiak