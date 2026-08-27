Drugi dzień kajakarskich mistrzostw świata w Poznaniu był intensywny i tylko częściowo udany dla Wiktora Głazunowa.

Zawodnik AZS AWF Gorzów najpierw zajął wraz z Normanem Zezulą 2. miejsce w eliminacjach C2 na 500 metrów, co daje miejsce w półfinale. Do bezpośredniego awansu do finału zabrakło 18 setnych sekundy. Niespełna 4 godziny później Głazunow był piąty w półfinale C1 na 1000 metrów co oznacza rywalizację w finale B. Do awansu do wyścigu o medale zabrakło ponad 4 sekundy:

Bezpośredni awans do finału A wywalczyła dziś w K2 na 500 metrów klubowa koleżanka Głazunowa Anna Puławska, która wraz z Martyną Klatt wygrała swój przedbieg:

Ponadto dwójka zawodników gorzowskich klubów z powodzeniem startowała dziś w konkurencjach nieolimpijskich. Oleksij Koliadych z Admiry zwyciężył w półfinale C1 na 200 metrów i jutro powalczy o medale a Julia Olszewska z AZS AWF wygrała przedbieg w K1 na 200 metrów i weszła do półfinału.