Gościem Sławomira Kordyjalika jest Izabela Ziętka – wiceminister edukacji narodowej
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Izabela Ziętka – wiceminister edukacji narodowej
Zarówno osoby śpiące mniej niż sześć godzin na dobę, jak i te przesypiające ponad osiem godzin wykazują oznaki szybszego biologicznego...
W ośmiu województwach rozpoczynają się dziś Dni Architektury Drewnianej. To wydarzenie poświęcone ochronie drewnianego dziedzictwa. Wybrane obiekty zostaną udostępnione zwiedzającym,...
Druhowie OSP Czarnów doczekali się wreszcie nowego wozu bojowego. Dotychczas wykorzystywany samochód spłonął podczas jednej z akcji gaśniczych w wyniku...
Piłkarze Lechii Zielona Góra w sobotę (29 sierpnia) rozegrają wyjazdowe spotkanie z Avią Świdnik w ramach szóstej kolejki II ligi....
Gmina Trzebiel jest jednym z 11 lubuskich samorządów, którym przyznano dofinansowanie na modernizację bazy sportowej. Urząd otrzymał milion złotych na...
Kolejne energooszczędne lampy rozświetlą drogi w sołectwach gminy Żagań. Samorząd kolejny rok inwestuje w bezpieczeństwo instalując oświetlenie w miejscowościach. Inwestycja...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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