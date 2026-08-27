Budowa obwodnicy Krosna Odrzańskiego. Zdjęcia: Krzysztof Filmanowicz 1 z 16 - + 1. default 2. default 3. default 4. default 5. default 6. default 7. default 8. default 9. default 10. default 11. default 12. 13. default 14. default 15. default 16. default

W Krośnie Odrzańskim trwa budowa jednej z najdroższych obwodnic w kraju. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wypłaci za nią wykonawcy ponad 300 milionów złotych.

– Droga ma być gotowa przed końcem przyszłego roku. Dotąd nie dostaliśmy sygnałów o ewentualnych opóźnieniach – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński:

Wykonawca na plac budowy wszedł latem zeszłego roku. Obwodnica o długości 11,5 km ominie Krosno Odrzańskie od wschodu i północy. Inwestycję finansuje rząd w ramach programu budowy 100 obwodnic.