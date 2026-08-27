W Krośnie Odrzańskim trwa budowa jednej z najdroższych obwodnic w kraju. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze wypłaci za nią wykonawcy ponad 300 milionów złotych.
– Droga ma być gotowa przed końcem przyszłego roku. Dotąd nie dostaliśmy sygnałów o ewentualnych opóźnieniach – mówi burmistrz Krosna Odrzańskiego Grzegorz Garczyński:
Wykonawca na plac budowy wszedł latem zeszłego roku. Obwodnica o długości 11,5 km ominie Krosno Odrzańskie od wschodu i północy. Inwestycję finansuje rząd w ramach programu budowy 100 obwodnic.
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