Przy Centrum Kompleksowego Wsparcia przy ulicy Rybackiej w Żaganiu rozpoczął funkcjonowanie Lokalny Punkt Pomocy. Oferta obejmuje szeroki zakres bezpłatnego wsparcia. Między innymi pomoc prawną i psychologiczną, a także pomoc tłumacza.

Działania te realizowane są przez Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA . Jak zaznacza Piotr Puchalski z Centrum Usług Społecznych pomoc kierowana jest również dla mężczyzn. – Mogą z niej skorzystać mieszkańcy, którzy są ofiarami przestępstwa – mówi dyrektor:

Z pomocy specjalistów można skorzystać w poniedziałki i środy.