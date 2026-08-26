W ramach programu programu Dom Kultury Plus w Żaganiu zaplanowano dwudniowe wydarzenie pod nazwą „Kultura Dźwięku”. W piątek przy kompleksie sportowym Arena organizatorzy zapraszają na warsztaty muzyczne, a w sobotę na plenerowy festiwal.

Event dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak podkreśla prezes Areny Łukasz Kudła zajęcia warsztatowe dotyczyć będą realizacji dźwięku. – Drugi dzień, to muzyczny festiwal pokoleń. Dziś jest ostatni dzień, aby zapisać się i wziąć udział w imprezie – zaznacza pomysłodawca projektu:

Start piątkowej imprezy zaplanowano na godzinę 16.00.