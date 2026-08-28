Gmina Trzebiel jest jednym z 11 lubuskich samorządów, którym przyznano dofinansowanie na modernizację bazy sportowej. Urząd otrzymał milion złotych na remont orlika. W ramach zadania powstanie także sala do sportów walki.

Wybudowany kilkanaście lat temu obiekt wymagał już niezbędnych prac. Jak zaznacza wójt Tomasz Sokołowski to dla Trzebiela bardzo ważna inwestycja. – Dzięki ministerialnej pomocy obiekt znów będzie służyć dzieciom i młodzieży. Przede wszystkim będzie on bezpieczny. Cała dokumentacja jest już gotowa – zaznacza włodarz gminy:

Postępowanie przetargowe na wykonanie robót planowane jest na październik.