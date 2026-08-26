Żagański magistrat otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup zestawów do nauczania zdalnego dla uczniów. 47 kompletów urządzeń wspomagających edukację trafiło do miejskich podstawówek.

W skład każdego zestawu wchodzi między innymi tablet piórkowy, kamera czy słuchawki z mikrofonem. Jak zaznacza wiceburmistrz Barbara Starczewska sprzęt otrzymało 7 placówek oświatowych z terenu miasta. – Będą one służyć do prowadzenia lekcji zdalnych lub hybrydowych – zaznacza samorządowiec:

Wysokość unijnego dofinansowania to blisko 60 tysięcy złotych.