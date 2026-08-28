Piłkarze Lechii Zielona Góra w sobotę (29 sierpnia) rozegrają wyjazdowe spotkanie z Avią Świdnik w ramach szóstej kolejki II ligi.

Rywal Zielonogórzan również jest beniaminkiem, zajmuje obecnie piątą lokatę w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów. W pierwszych trzech meczach sezonu Avia była niepokonana, ale ostatnio przydarzyły się jej dwie wyraźne porażki – 0:4 ze Stalą Stalowa Wola oraz 1:4 z Zawiszą Bydgoszcz.

Zielonogórski zespół będzie musiał sobie radzić w tym meczu bez kontuzjowanych Bartosza Rutkowskiego i Tymona Ziarkowskiego.

O przeciwniku mówi trener Lechii, Sebastian Mordal:

Jak przebiegają przygotowania do pierwszego tak dalekiego wyjazdu w sezonie? O tym obrońca Lechii, Igor Kurowski:

Początek sobotniego meczu Lechii w Świdniku o godzinie 14:30.