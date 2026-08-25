Żagań zaprasza na niedzielne spotkanie z muzyką w parku książęcym. W ramach projektu „Kultura bez barier” na podzamczu pałacu odbędzie się koncert folk-rockowy z elementami muzyki bałkańskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Impreza jest podsumowaniem cyklu propozycji kulturalnych dla mieszkańców i turystów w czasie wakacji. Łukasz Świerkowski z Żagańskiego Pałacu Kultury podkreśla, że będzie to event utrzymany w wyjątkowym klimacie. – Zachęcamy do wysłuchania ciekawej muzyki w parkowych plenerach – mówi przedstawiciel organizatora:

Początek koncertu godzina 20.00.