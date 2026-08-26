Oskar Paluch i Oskar Chatłas – żużlowcy Stali Gorzów – należeli do najlepszych zawodników turnieju rozegranego na stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na starcie stanęło czterech żużlowców z lubuskich klubów. W Warszawie zorganizowano turniej nazwany „testem toru”, który ułożono na stadionie PGE Narodowym przed zaplanowanym na sobotę (29 sierpnia) Finałem Drużynowego Pucharu Świata.

Wyniki:

1. Drużyna I – 31 pkt.: Oskar Paluch (Stal Gorzów) 10 (2,2,3,3), Damian Ratajczak (Falubaz Zielona Góra) 4 (1,1,1,1), Paweł Sitek (Moonfin Ostrów Wlkp.) 7 (2,0,3,2), Oskar Chatłas (Stal Gorzów) 10 (3,1,3,3);

2. Drużyna III – 23 pkt.: Maksymilian Pawełczak (Polonia Bydgoszcz) 6 (3,3,0,d), Bartosz Jaworski (Motor Lublin) 10 (3,3,2,2), Antoni Kawczyński (Pres Toruń) 2 (d,0,2,d), Kacper Andrzejewski (Polonia Bydgoszcz) 5 (2,2,1,u);

3. Drużyna II – 22 pkt.: Bartosz Bańbor (Motor Lublin) 6 (0,2,3,1), Kacper Mania (Unia Leszno) 8 (1,2,2,3), Marcel Kowolik (Sparta Wrocław) 3 (1,0,1,1), Radosław Kowalski (Wilki Krosno) 5 (0,1,1,3);

4. Drużyna IV – 19 pkt.: Kevin Małkiewicz (GKM Grudziądz) 8 (3,3,d,2), Eryk Kamiński (Wybrzeże Gdańsk) 6 (1,3,2,0), Oskar Hurysz (Falubaz Zielona Góra) 5 (2,1,0,2), Emil Konieczny (Unia Leszno) 0 (0,w,0,d).

Oskar Hurysz debiutował na PGE Narodowym jak większość młodzieży startująca w czwórmeczu:

Bardzo zadowolony z występu jest Oskar Chatłas:

Foto Marta Mróz