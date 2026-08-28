Druhowie OSP Czarnów doczekali się wreszcie nowego wozu bojowego. Dotychczas wykorzystywany samochód spłonął podczas jednej z akcji gaśniczych w wyniku awarii instalacji elektrycznej. W efekcie zawieszone zostało członkostwo OSP Czarnów w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

– Dzięki pomocy wielu osób właśnie dotarł do nas nowy pojazd strażacki – cieszy się Tomasz Stupienko, wójt gminy Górzyca.

Wójt Tomasz Stupienko zapowiada, ze teraz rozpoczyna zabiegi o możliwość wsparcia finansowego zakupu kolejnego wozu strażackiego – tym razem dla OSP Górzyca.