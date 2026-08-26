Czwórka gorzowskich kajakarzy wywalczyła awans do półfinałowych wyścigów podczas rozpoczętych dziś w Poznaniu mistrzostw świata.

W K1 na 500 metrów swój przedbieg wygrała obrończyni tytułu w tej konkurencji Anna Puławska z AZS AWF Gorzów:

Do półfinału C1 na 1000 metrów bez problemu awansował Wiktor Głazunow z AZS AWF, zajmując w swoim przedbiegu 4. miejsce:

Swój wyścig eliminacyjny w C1 na 200 metrów wygrał Oleksij Koliadych z Admiry:

Julia Olszewska wraz z koleżankami z czwórki na 500 metrów znalazła się w półfinale, do bezpośredniego awansu do finału zabrakło ponad 0,6 s.