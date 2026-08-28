W ośmiu województwach rozpoczynają się dziś Dni Architektury Drewnianej. To wydarzenie poświęcone ochronie drewnianego dziedzictwa. Wybrane obiekty zostaną udostępnione zwiedzającym, a w programie będą m.in. pokazy tradycyjnych technik rzemieślniczych i metod konserwacji drewna. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

– W województwie lubuskim dziś i jutro Zielonej Górze-Ochli zaplanowano warsztaty renowacji stolarki okiennej na przykładzie XVII-wiecznej chałupy z Potrzebowa, a w niedzielę w Bogdańcu odbędą się warsztaty ciesielskie i stolarskie dla uczniów oraz wernisaż wystawy fotograficznej poświęconej domom szkieletowym Łęgów Warciańskich – informuje Karolina Idryjan, kierowniczka oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Zielonej Górze.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.