W niedzielę piłkarki MUKS PS Kostrzyn nad Odrą zaczynają trzecioligowy sezon od wyjazdowego spotkania z beniaminkiem rozgrywek, KP Kobierzyce.
O sytuacji w kostrzyńskim zespole przed inauguracyjną kolejką mówi trener MUKS PS, Krzysztof Stępień:
W niedzielę piłkarki MUKS PS Kostrzyn nad Odrą zaczynają trzecioligowy sezon od wyjazdowego spotkania z beniaminkiem rozgrywek, KP Kobierzyce.
O sytuacji w kostrzyńskim zespole przed inauguracyjną kolejką mówi trener MUKS PS, Krzysztof Stępień:
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